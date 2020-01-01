Materium (MTRM) טוקנומיקה
Materium (MTRM) מידע
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus.
Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
Materium (MTRM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Materium (MTRM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Materium (MTRM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Materium (MTRM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של MTRM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות MTRMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את MTRMטוקניומיקה, חקרו אתMTRMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.