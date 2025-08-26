Lumos (LUMOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.18% שינוי מחיר (1D) -9.54% שינוי מחיר (7D) -5.50%

Lumos (LUMOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LUMOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LUMOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LUMOS השתנה ב -0.18% במהלך השעה האחרונה, -9.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lumos (LUMOS) מידע שוק

שווי שוק $ 294.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 351.17K אספקת מחזור 1.17T אספקה כוללת 1,396,504,875,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lumos הוא $ 294.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LUMOS הוא 1.17T, עם היצע כולל של 1396504875000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 351.17K.