Lode מחיר היום

מחיר Lode (LODE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LODE ל USD הוא $ 0 לכל LODE.

Lode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,746, עם היצע במחזור של 44.00M LODE. ב‑24 השעות האחרונות, LODE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0277987, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LODE נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.56.

Lode (LODE) מידע שוק

שווי שוק $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K נפח (24 שעות) $ 7.56$ 7.56 $ 7.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.70K$ 76.70K $ 76.70K אספקת מחזור 44.00M 44.00M 44.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lode הוא $ 33.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.56. ההיצע במחזור של LODE הוא 44.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.70K.