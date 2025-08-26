LEA AI (LEA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00179511 $ 0.00179511 $ 0.00179511 24 שעות נמוך $ 0.00206964 $ 0.00206964 $ 0.00206964 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00179511$ 0.00179511 $ 0.00179511 גבוה 24 שעות $ 0.00206964$ 0.00206964 $ 0.00206964 שיא כל הזמנים $ 0.02507131$ 0.02507131 $ 0.02507131 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -8.58% שינוי מחיר (7D) -10.06% שינוי מחיר (7D) -10.06%

LEA AI (LEA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00181068. במהלך 24 השעות האחרונות, LEA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00179511 לבין שיא של $ 0.00206964, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LEAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02507131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LEA השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -8.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LEA AI (LEA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LEA AI הוא $ 1.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.81M.