Lair מחיר היום

מחיר Lair (LAIR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00182139, עם שינוי של 10.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAIR ל USD הוא $ 0.00182139 לכל LAIR.

Lair כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,021,988, עם היצע במחזור של 563.52M LAIR. ב‑24 השעות האחרונות, LAIR סחר בין $ 0.00181216 (נמוך) ל $ 0.00204282 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04308942, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00147727.

ביצועים לטווח קצר, LAIR נע ב -0.96% בשעה האחרונה ו -18.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lair (LAIR) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M אספקת מחזור 563.52M 563.52M 563.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

