Kuusou מחיר היום

מחיר Kuusou (KUUSOU) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KUUSOU ל USD הוא -- לכל KUUSOU.

Kuusou כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,026, עם היצע במחזור של 966.67M KUUSOU. ב‑24 השעות האחרונות, KUUSOU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00257659, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KUUSOU נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -39.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kuusou (KUUSOU) מידע שוק

שווי שוק $ 27.03K$ 27.03K $ 27.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K אספקת מחזור 966.67M 966.67M 966.67M אספקה כוללת 973,752,174.978992 973,752,174.978992 973,752,174.978992

שווי השוק הנוכחי של Kuusou הוא $ 27.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUUSOU הוא 966.67M, עם היצע כולל של 973752174.978992. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.22K.