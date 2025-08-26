KOOKY (KOOKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.74% שינוי מחיר (7D) +2.75% שינוי מחיר (7D) +2.75%

KOOKY (KOOKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOOKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOOKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOOKY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KOOKY (KOOKY) מידע שוק

שווי שוק $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,955,161.0 999,955,161.0 999,955,161.0

שווי השוק הנוכחי של KOOKY הוא $ 7.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOOKY הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999955161.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.39K.