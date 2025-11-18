KONA מחיר היום

מחיר KONA (KONA) בזמן אמת היום הוא $ 29.1, עם שינוי של 5.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KONA ל USD הוא $ 29.1 לכל KONA.

KONA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 298,809, עם היצע במחזור של 10.29K KONA. ב‑24 השעות האחרונות, KONA סחר בין $ 28.32 (נמוך) ל $ 30.97 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 109.49, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 24.4.

ביצועים לטווח קצר, KONA נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו -10.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

KONA (KONA) מידע שוק

שווי שוק $ 298.81K$ 298.81K $ 298.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 298.81K$ 298.81K $ 298.81K אספקת מחזור 10.29K 10.29K 10.29K אספקה כוללת 10,286.73930441548 10,286.73930441548 10,286.73930441548

