KONA (KONA) תחזית מחיר (USD)

קבל KONA תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KONA יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות KONA

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של KONA % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KONA תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KONA ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 29.4 בשנת 2025. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KONA ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 30.87 בשנת 2026. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KONA הוא $ 32.4135 עם 10.25% שיעור צמיחה. KONA (KONA) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KONA הוא $ 34.0341 עם 15.76% שיעור צמיחה. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KONA הוא $ 35.7358 עם 21.55% שיעור צמיחה. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KONA הוא $ 37.5226 עם 27.63% שיעור צמיחה. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KONA עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 61.1204. KONA (KONA) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KONA עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 99.5588. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 29.4 0.00%

2026 $ 30.87 5.00%

2027 $ 32.4135 10.25%

2028 $ 34.0341 15.76%

2029 $ 35.7358 21.55%

2030 $ 37.5226 27.63%

2031 $ 39.3988 34.01%

2032 $ 41.3687 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 43.4371 47.75%

2034 $ 45.6090 55.13%

2035 $ 47.8895 62.89%

2036 $ 50.2839 71.03%

2037 $ 52.7981 79.59%

2038 $ 55.4380 88.56%

2039 $ 58.2099 97.99%

2040 $ 61.1204 107.89% הצג עוד לטווח קצר KONA תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 29.4 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 29.4040 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 29.4281 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 29.5208 0.41% KONA (KONA) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKONAב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $29.4 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KONA (KONA) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKONA , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $29.4040 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KONA (KONA) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKONA , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $29.4281 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KONA (KONA) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKONA הוא $29.5208 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KONA מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 302.48K$ 302.48K $ 302.48K אספקת מחזור 10.29K 10.29K 10.29K נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר KONA העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, KONA יש כמות במעגל של 10.29K ושווי שוק כולל של $ 302.48K. צפה KONA במחיר חי

KONA מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKONAדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKONA הוא 29.4USD. היצע במחזור של KONA(KONA) הוא 10.29K KONA , מה שמעניק לו שווי שוק של $302,479 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.46% $ 0.133817 $ 30.23 $ 28.32

7 ימים -8.46% $ -2.4899 $ 45.3721 $ 28.5459

30 ימים -34.20% $ -10.0565 $ 45.3721 $ 28.5459 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KONA הראה תנועת מחירים של $0.133817 , המשקפת 0.46% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KONA נסחר בשיא של $45.3721 ושפל של $28.5459 . נרשם שינוי במחיר של -8.46% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKONA הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KONA חווה -34.20% שינוי, המשקף בערך $-10.0565 לערכו. זה מצביע על כך ש KONA עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך KONA (KONA) מודול חיזוי מחיר עובד? KONA מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KONAעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKONA לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KONA , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KONA. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKONA . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKONA כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KONA.

מדוע KONA חיזוי מחירים חשוב?

KONA תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם KONA כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, KONA ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של KONA בחודש הבא? על פי KONA (KONA) כלי תחזית המחירים, המחיר KONA הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 KONA בשנת 2026? המחיר של 1 KONA (KONA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, KONA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של KONA בשנת 2027? KONA (KONA) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KONA עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של KONA בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KONA (KONA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של KONA בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KONA (KONA) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 KONA בשנת 2030? המחיר של 1 KONA (KONA) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, KONA יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי KONA תחזית המחיר בשנת 2040? KONA (KONA) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KONA עד שנת 2040. הירשם עכשיו