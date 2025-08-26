Kobushi (KOBUSHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.10% שינוי מחיר (1D) -13.19% שינוי מחיר (7D) -22.86%

Kobushi (KOBUSHI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KOBUSHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KOBUSHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KOBUSHI השתנה ב -1.10% במהלך השעה האחרונה, -13.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kobushi (KOBUSHI) מידע שוק

שווי שוק $ 156.09K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 156.09K אספקת מחזור 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kobushi הוא $ 156.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KOBUSHI הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 156.09K.