Kakaxa (KAKAXA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.314659$ 0.314659 $ 0.314659 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -4.34% שינוי מחיר (7D) -2.42% שינוי מחיר (7D) -2.42%

Kakaxa (KAKAXA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAKAXA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAKAXAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.314659, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAKAXA השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -4.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kakaxa (KAKAXA) מידע שוק

שווי שוק $ 65.11K$ 65.11K $ 65.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.11K$ 65.11K $ 65.11K אספקת מחזור 99.42M 99.42M 99.42M אספקה כוללת 99,415,059.99 99,415,059.99 99,415,059.99

שווי השוק הנוכחי של Kakaxa הוא $ 65.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAKAXA הוא 99.42M, עם היצע כולל של 99415059.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.11K.