Kabila סֵמֶל

Kabila מחיר (KBL)

1 KBL ל USDמחיר חי:

$0.00723969
$0.00723969$0.00723969
-9.70%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Kabila (KBL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:34:27 (UTC+8)

Kabila (KBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00721229
$ 0.00721229$ 0.00721229
24 שעות נמוך
$ 0.00815397
$ 0.00815397$ 0.00815397
גבוה 24 שעות

$ 0.00721229
$ 0.00721229$ 0.00721229

$ 0.00815397
$ 0.00815397$ 0.00815397

$ 0.03464478
$ 0.03464478$ 0.03464478

$ 0.00721229
$ 0.00721229$ 0.00721229

-0.09%

-9.70%

-10.37%

-10.37%

Kabila (KBL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00723969. במהלך 24 השעות האחרונות, KBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00721229 לבין שיא של $ 0.00815397, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03464478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00721229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KBL השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -9.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kabila (KBL) מידע שוק

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

213.42M
213.42M 213.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kabila הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KBL הוא 213.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24M.

Kabila (KBL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kabilaל USDהיה $ -0.000778443134754367.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabila ל USDהיה . $ -0.0031292227.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKabila ל USDהיה $ -0.0009966439.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kabilaל USDהיה $ -0.00533108106055514.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000778443134754367-9.70%
30 ימים$ -0.0031292227-43.22%
60 ימים$ -0.0009966439-13.76%
90 ימים$ -0.00533108106055514-42.40%

מה זהKabila (KBL)

Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Kabilaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kabila (KBL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kabila (KBL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kabila.

בדוק את Kabila תחזית המחיר עכשיו‏!

KBL למטבעות מקומיים

Kabila (KBL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kabila (KBL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KBL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kabila (KBL)

כמה שווה Kabila (KBL) היום?
החי KBLהמחיר ב USD הוא 0.00723969 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KBL ל USD?
המחיר הנוכחי של KBL ל USD הוא $ 0.00723969. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kabila?
שווי השוק של KBL הוא $ 1.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KBL?
ההיצע במחזור של KBL הוא 213.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KBL?
‏‏KBL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03464478 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KBL?
KBL ‏‏רשם מחירATL של 0.00721229 USD.
מהו נפח המסחר של KBL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KBL הוא -- USD.
האם KBL יעלה השנה?
KBL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KBL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:34:27 (UTC+8)

