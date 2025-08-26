Kabila (KBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00721229 גבוה 24 שעות $ 0.00815397 שיא כל הזמנים $ 0.03464478 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00721229 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -9.70% שינוי מחיר (7D) -10.37%

Kabila (KBL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00723969. במהלך 24 השעות האחרונות, KBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00721229 לבין שיא של $ 0.00815397, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03464478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00721229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KBL השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -9.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kabila (KBL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.24M אספקת מחזור 213.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kabila הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KBL הוא 213.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24M.