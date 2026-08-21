Juice Dollar מחיר היום

מחיר Juice Dollar (JUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999006, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JUSD ל USD הוא $ 0.999006 לכל JUSD.

Juice Dollar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 375,589, עם היצע במחזור של 375.96K JUSD. ב‑24 השעות האחרונות, JUSD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.002, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.99734.

ביצועים לטווח קצר, JUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.17K.

Juice Dollar (JUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K נפח (24 שעות) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K אספקת מחזור 375.96K 375.96K 375.96K אספקה כוללת 375,962.59 375,962.59 375,962.59

שווי השוק הנוכחי של Juice Dollar הוא $ 375.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.17K. ההיצע במחזור של JUSD הוא 375.96K, עם היצע כולל של 375962.59. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 375.59K.