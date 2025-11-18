Joe Hat מחיר היום

מחיר Joe Hat (HAT) בזמן אמת היום הוא $ 332.73, עם שינוי של 1.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HAT ל USD הוא $ 332.73 לכל HAT.

Joe Hat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 48,912, עם היצע במחזור של 147.00 HAT. ב‑24 השעות האחרונות, HAT סחר בין $ 308.13 (נמוך) ל $ 333.05 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 18,925.4, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 154.98.

ביצועים לטווח קצר, HAT נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו -21.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Joe Hat (HAT) מידע שוק

שווי שוק $ 48.91K$ 48.91K $ 48.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.91K$ 48.91K $ 48.91K אספקת מחזור 147.00 147.00 147.00 אספקה כוללת 147.0 147.0 147.0

שווי השוק הנוכחי של Joe Hat הוא $ 48.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAT הוא 147.00, עם היצע כולל של 147.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.91K.