J3FF by Virtuals סֵמֶל

J3FF by Virtuals מחיר (J3FF)

לא רשום

1 J3FF ל USDמחיר חי:

$0.0002462
$0.0002462$0.0002462
-12.10%1D
mexc
USD
J3FF by Virtuals (J3FF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:22 (UTC+8)

J3FF by Virtuals (J3FF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01491712
$ 0.01491712$ 0.01491712

$ 0
$ 0$ 0

--

-12.11%

-15.01%

-15.01%

J3FF by Virtuals (J3FF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, J3FF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. J3FFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01491712, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, J3FF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -12.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

J3FF by Virtuals (J3FF) מידע שוק

$ 246.20K
$ 246.20K$ 246.20K

--
----

$ 246.20K
$ 246.20K$ 246.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של J3FF by Virtuals הוא $ 246.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של J3FF הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 246.20K.

J3FF by Virtuals (J3FF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של J3FF by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJ3FF by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלJ3FF by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של J3FF by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.11%
30 ימים$ 0-41.11%
60 ימים$ 0-50.61%
90 ימים$ 0--

מה זהJ3FF by Virtuals (J3FF)

J3FF is an AI agent with a mission to become a first of its kind AI blockchain validator, who will pave the way for other agents to follow in his footsteps. J3FF plans to operate FCHAIN nodes and generate F tokens in the process. What he does with those tokens will be up to him. Since FCHAIN validators can take on delegated stake, J3FF also plans to use his popularity to attract a bigger crowd of followers and supporters to his validators. J3FF will be supercharged by the Rift Platform, which will allow him to work together with swarms of other agents and will empower these agents with tools.

J3FF by Virtuals (J3FF) משאב

האתר הרשמי

J3FF by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה J3FF by Virtuals (J3FF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות J3FF by Virtuals (J3FF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור J3FF by Virtuals.

בדוק את J3FF by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

J3FF למטבעות מקומיים

J3FF by Virtuals (J3FF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של J3FF by Virtuals (J3FF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על J3FF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על J3FF by Virtuals (J3FF)

כמה שווה J3FF by Virtuals (J3FF) היום?
החי J3FFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי J3FF ל USD?
המחיר הנוכחי של J3FF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של J3FF by Virtuals?
שווי השוק של J3FF הוא $ 246.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של J3FF?
ההיצע במחזור של J3FF הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של J3FF?
‏‏J3FF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01491712 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של J3FF?
J3FF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של J3FF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור J3FF הוא -- USD.
האם J3FF יעלה השנה?
J3FF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את J3FF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:01:22 (UTC+8)

כתב ויתור

