HubSuite מחיר היום

מחיר HubSuite (HSUITE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00022255, עם שינוי של 5.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HSUITE ל USD הוא $ 0.00022255 לכל HSUITE.

HubSuite כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,684,509, עם היצע במחזור של 16.57B HSUITE. ב‑24 השעות האחרונות, HSUITE סחר בין $ 0.00022072 (נמוך) ל $ 0.00023482 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00352296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010952.

ביצועים לטווח קצר, HSUITE נע ב +0.25% בשעה האחרונה ו -12.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

HubSuite (HSUITE) מידע שוק

שווי שוק $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.51M$ 8.51M $ 8.51M אספקת מחזור 16.57B 16.57B 16.57B אספקה כוללת 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413 38,271,824,539.0413

שווי השוק הנוכחי של HubSuite הוא $ 3.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSUITE הוא 16.57B, עם היצע כולל של 38271824539.0413. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.51M.