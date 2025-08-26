Hord (HORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00272375 גבוה 24 שעות $ 0.00283986 שיא כל הזמנים $ 1.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00179628 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -2.68% שינוי מחיר (7D) -1.83%

Hord (HORD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00276114. במהלך 24 השעות האחרונות, HORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272375 לבין שיא של $ 0.00283986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00179628.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HORD השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hord (HORD) מידע שוק

שווי שוק $ 703.33K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 883.57K אספקת מחזור 254.72M אספקה כוללת 320,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Hord הוא $ 703.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HORD הוא 254.72M, עם היצע כולל של 320000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 883.57K.