Holy Liquid (HL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00493936 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.15% שינוי מחיר (1D) -3.00% שינוי מחיר (7D) -5.13%

Holy Liquid (HL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00493936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HL השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holy Liquid (HL) מידע שוק

שווי שוק $ 669.95K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 669.95K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Holy Liquid הוא $ 669.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 669.95K.