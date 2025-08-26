עוד על HL

Holy Liquid סֵמֶל

Holy Liquid מחיר (HL)

לא רשום

1 HL ל USDמחיר חי:

-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Holy Liquid (HL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:30:53 (UTC+8)

Holy Liquid (HL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.15%

-3.00%

-5.13%

-5.13%

Holy Liquid (HL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00493936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HL השתנה ב +1.15% במהלך השעה האחרונה, -3.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Holy Liquid (HL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Holy Liquid הוא $ 669.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 669.95K.

Holy Liquid (HL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Holy Liquidל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoly Liquid ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלHoly Liquid ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Holy Liquidל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.00%
30 ימים$ 0-12.56%
60 ימים$ 0-80.83%
90 ימים$ 0--

מה זהHoly Liquid (HL)

Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Holy Liquid (HL) משאב

האתר הרשמי

Holy Liquidתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Holy Liquid (HL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Holy Liquid (HL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Holy Liquid.

בדוק את Holy Liquid תחזית המחיר עכשיו‏!

HL למטבעות מקומיים

Holy Liquid (HL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Holy Liquid (HL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Holy Liquid (HL)

כמה שווה Holy Liquid (HL) היום?
החי HLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HL ל USD?
המחיר הנוכחי של HL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Holy Liquid?
שווי השוק של HL הוא $ 669.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HL?
ההיצע במחזור של HL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HL?
‏‏HL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00493936 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HL?
HL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של HL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HL הוא -- USD.
האם HL יעלה השנה?
HL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:30:53 (UTC+8)

Holy Liquid (HL) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.