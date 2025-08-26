Hex Trust USD (USDX) מידע על מחיר (USD)

Hex Trust USD (USDX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998431. במהלך 24 השעות האחרונות, USDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995969 לבין שיא של $ 1.013, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.34, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.53504.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDX השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hex Trust USD (USDX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hex Trust USD הוא $ 32.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDX הוא 32.16M, עם היצע כולל של 32158866.78. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.11M.