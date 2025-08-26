HanChain (HAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0013512 גבוה 24 שעות $ 0.00144229 שיא כל הזמנים $ 26.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0013512 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.74% שינוי מחיר (1D) -5.68% שינוי מחיר (7D) -8.35%

HanChain (HAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0013455. במהלך 24 השעות האחרונות, HAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0013512 לבין שיא של $ 0.00144229, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 26.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0013512.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAN השתנה ב -0.74% במהלך השעה האחרונה, -5.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HanChain (HAN) מידע שוק

שווי שוק $ 463.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.02M אספקת מחזור 343.68M אספקה כוללת 1,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של HanChain הוא $ 463.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HAN הוא 343.68M, עם היצע כולל של 1500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.02M.