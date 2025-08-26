gSNAKE (GSNAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 20.33 $ 20.33 $ 20.33 24 שעות נמוך $ 23.21 $ 23.21 $ 23.21 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 20.33$ 20.33 $ 20.33 גבוה 24 שעות $ 23.21$ 23.21 $ 23.21 שיא כל הזמנים $ 802.46$ 802.46 $ 802.46 המחיר הנמוך ביותר $ 16.95$ 16.95 $ 16.95 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -11.09% שינוי מחיר (7D) -14.65% שינוי מחיר (7D) -14.65%

gSNAKE (GSNAKE) המחיר בזמן אמת של הוא $20.47. במהלך 24 השעות האחרונות, GSNAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 20.33 לבין שיא של $ 23.21, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GSNAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 802.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16.95.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GSNAKE השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -11.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gSNAKE (GSNAKE) מידע שוק

שווי שוק $ 347.11K$ 347.11K $ 347.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 16.96K 16.96K 16.96K אספקה כוללת 62,210.899918915515 62,210.899918915515 62,210.899918915515

שווי השוק הנוכחי של gSNAKE הוא $ 347.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GSNAKE הוא 16.96K, עם היצע כולל של 62210.899918915515. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.