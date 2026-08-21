GOXY מחיר היום

מחיר GOXY (GOXY) בזמן אמת היום הוא $ 176,056, עם שינוי של 0.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOXY ל USD הוא $ 176,056 לכל GOXY.

GOXY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,777, עם היצע במחזור של 1.00 GOXY. ב‑24 השעות האחרונות, GOXY סחר בין $ 175,389 (נמוך) ל $ 176,592 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 177,393, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 157,269.

ביצועים לטווח קצר, GOXY נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -0.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.91K.

GOXY (GOXY) מידע שוק

שווי שוק $ 175.78K$ 175.78K $ 175.78K נפח (24 שעות) $ 2.91K$ 2.91K $ 2.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.78K$ 175.78K $ 175.78K אספקת מחזור 1.00 1.00 1.00 אספקה כוללת 1.0 1.0 1.0

שווי השוק הנוכחי של GOXY הוא $ 175.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.91K. ההיצע במחזור של GOXY הוא 1.00, עם היצע כולל של 1.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 175.78K.