gooncoin מחיר היום

מחיר gooncoin (GOONCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000803, עם שינוי של 1.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOONCOIN ל USD הוא $ 0.00000803 לכל GOONCOIN.

gooncoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,007.84, עם היצע במחזור של 996.64M GOONCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, GOONCOIN סחר בין $ 0.00000751 (נמוך) ל $ 0.00000827 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0017408, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000751.

ביצועים לטווח קצר, GOONCOIN נע ב +1.36% בשעה האחרונה ו -32.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

gooncoin (GOONCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K אספקת מחזור 996.64M 996.64M 996.64M אספקה כוללת 996,635,539.354288 996,635,539.354288 996,635,539.354288

שווי השוק הנוכחי של gooncoin הוא $ 8.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOONCOIN הוא 996.64M, עם היצע כולל של 996635539.354288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.01K.