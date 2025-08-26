Glympse (GLMPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00127273 $ 0.00127273 $ 0.00127273 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00127273$ 0.00127273 $ 0.00127273 שיא כל הזמנים $ 0.00633847$ 0.00633847 $ 0.00633847 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +12.24% שינוי מחיר (1D) +10.94% שינוי מחיר (7D) +108.97% שינוי מחיר (7D) +108.97%

Glympse (GLMPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010559. במהלך 24 השעות האחרונות, GLMPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00127273, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GLMPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00633847, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GLMPS השתנה ב +12.24% במהלך השעה האחרונה, +10.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+108.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Glympse (GLMPS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,985,977.693338 999,985,977.693338 999,985,977.693338

שווי השוק הנוכחי של Glympse הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GLMPS הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999985977.693338. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.02M.