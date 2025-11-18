GIGAETH מחיר היום

מחיר GIGAETH (GETH) בזמן אמת היום הוא $ 3,020.64, עם שינוי של 5.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GETH ל USD הוא $ 3,020.64 לכל GETH.

GIGAETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,083,501, עם היצע במחזור של 3.01K GETH. ב‑24 השעות האחרונות, GETH סחר בין $ 2,964.44 (נמוך) ל $ 3,217.12 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,864.9, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2,597.03.

ביצועים לטווח קצר, GETH נע ב +1.21% בשעה האחרונה ו -14.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

GIGAETH (GETH) מידע שוק

שווי שוק $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.07M$ 9.07M $ 9.07M אספקת מחזור 3.01K 3.01K 3.01K אספקה כוללת 3,007.17624844618 3,007.17624844618 3,007.17624844618

