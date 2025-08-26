Geyser (GYSR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0384884 $ 0.0384884 $ 0.0384884 24 שעות נמוך $ 0.04230285 $ 0.04230285 $ 0.04230285 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0384884$ 0.0384884 $ 0.0384884 גבוה 24 שעות $ 0.04230285$ 0.04230285 $ 0.04230285 שיא כל הזמנים $ 3,136.29$ 3,136.29 $ 3,136.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01730428$ 0.01730428 $ 0.01730428 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.62% שינוי מחיר (1D) -6.62% שינוי מחיר (7D) -8.84% שינוי מחיר (7D) -8.84%

Geyser (GYSR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03914492. במהלך 24 השעות האחרונות, GYSR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0384884 לבין שיא של $ 0.04230285, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GYSRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,136.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01730428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GYSR השתנה ב +1.62% במהלך השעה האחרונה, -6.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Geyser (GYSR) מידע שוק

שווי שוק $ 380.90K$ 380.90K $ 380.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 391.45K$ 391.45K $ 391.45K אספקת מחזור 9.73M 9.73M 9.73M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Geyser הוא $ 380.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GYSR הוא 9.73M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 391.45K.