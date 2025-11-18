Gen Z Quant מחיר היום

מחיר Gen Z Quant (QUANT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00027377, עם שינוי של 2.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QUANT ל USD הוא $ 0.00027377 לכל QUANT.

Gen Z Quant כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 274,802, עם היצע במחזור של 999.81M QUANT. ב‑24 השעות האחרונות, QUANT סחר בין $ 0.00024871 (נמוך) ל $ 0.00027487 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.06486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00023331.

ביצועים לטווח קצר, QUANT נע ב +0.61% בשעה האחרונה ו -7.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Gen Z Quant (QUANT) מידע שוק

שווי שוק $ 274.80K$ 274.80K $ 274.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 274.80K$ 274.80K $ 274.80K אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,806,769.569442 999,806,769.569442 999,806,769.569442

שווי השוק הנוכחי של Gen Z Quant הוא $ 274.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUANT הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999806769.569442. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 274.80K.