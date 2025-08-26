Gecky (GECKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01823489$ 0.01823489 $ 0.01823489 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -1.17%

Gecky (GECKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GECKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GECKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01823489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GECKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gecky (GECKY) מידע שוק

שווי שוק $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.07K$ 35.07K $ 35.07K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של Gecky הוא $ 35.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GECKY הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.07K.