Garlicoin (GRLC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00556634 גבוה 24 שעות $ 0.00881017 שיא כל הזמנים $ 0.583403 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) +37.96% שינוי מחיר (7D) -61.24%

Garlicoin (GRLC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00857869. במהלך 24 השעות האחרונות, GRLC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00556634 לבין שיא של $ 0.00881017, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRLCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.583403, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRLC השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, +37.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Garlicoin (GRLC) מידע שוק

שווי שוק $ 587.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 589.25K אספקת מחזור 68.79M אספקה כוללת 69,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Garlicoin הוא $ 587.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRLC הוא 68.79M, עם היצע כולל של 69000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 589.25K.