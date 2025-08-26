GAMING (GAMING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.63% שינוי מחיר (7D) -12.21% שינוי מחיר (7D) -12.21%

GAMING (GAMING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GAMING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GAMINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GAMING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAMING (GAMING) מידע שוק

שווי שוק $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.34K$ 10.34K $ 10.34K אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,670,470.139871 999,670,470.139871 999,670,470.139871

שווי השוק הנוכחי של GAMING הוא $ 10.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAMING הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999670470.139871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.34K.