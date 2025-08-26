GAMER (GMR) מידע על מחיר (USD)

GAMER (GMR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00208194. במהלך 24 השעות האחרונות, GMR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00199186 לבין שיא של $ 0.00249146, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.213187, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMR השתנה ב -0.87% במהלך השעה האחרונה, -16.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GAMER (GMR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של GAMER הוא $ 686.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GMR הוא 329.64M, עם היצע כולל של 329637593.169788. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 686.52K.