gAInzy ($GNZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02999962$ 0.02999962 $ 0.02999962 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.58% שינוי מחיר (1D) -7.36% שינוי מחיר (7D) +4.50% שינוי מחיר (7D) +4.50%

gAInzy ($GNZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $GNZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $GNZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02999962, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $GNZ השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -7.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

gAInzy ($GNZ) מידע שוק

שווי שוק $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.35K$ 22.35K $ 22.35K אספקת מחזור 899.79M 899.79M 899.79M אספקה כוללת 999,817,017.434838 999,817,017.434838 999,817,017.434838

שווי השוק הנוכחי של gAInzy הוא $ 20.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $GNZ הוא 899.79M, עם היצע כולל של 999817017.434838. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.35K.