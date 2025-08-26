Gaia (SN57) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.984859 $ 0.984859 $ 0.984859 24 שעות נמוך $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.984859$ 0.984859 $ 0.984859 גבוה 24 שעות $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 שיא כל הזמנים $ 4.12$ 4.12 $ 4.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.984859$ 0.984859 $ 0.984859 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -11.87% שינוי מחיר (7D) -19.57% שינוי מחיר (7D) -19.57%

Gaia (SN57) המחיר בזמן אמת של הוא $0.988911. במהלך 24 השעות האחרונות, SN57 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.984859 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN57השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.984859.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN57 השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -11.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gaia (SN57) מידע שוק

שווי שוק $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M אספקת מחזור 2.31M 2.31M 2.31M אספקה כוללת 2,308,453.910562187 2,308,453.910562187 2,308,453.910562187

שווי השוק הנוכחי של Gaia הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN57 הוא 2.31M, עם היצע כולל של 2308453.910562187. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.28M.