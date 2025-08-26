Fuku (FUKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00149101 $ 0.00149101 $ 0.00149101 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00149101$ 0.00149101 $ 0.00149101 שיא כל הזמנים $ 0.01618493$ 0.01618493 $ 0.01618493 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -37.40% שינוי מחיר (7D) -14.25% שינוי מחיר (7D) -14.25%

Fuku (FUKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FUKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00149101, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FUKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01618493, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FUKU השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -37.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fuku (FUKU) מידע שוק

שווי שוק $ 886.68K$ 886.68K $ 886.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 886.68K$ 886.68K $ 886.68K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,948,088.968687 999,948,088.968687 999,948,088.968687

שווי השוק הנוכחי של Fuku הוא $ 886.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FUKU הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999948088.968687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 886.68K.