Finance Vote סֵמֶל

Finance Vote מחיר (FVT)

לא רשום

1 FVT ל USDמחיר חי:

$0.00047348
$0.00047348$0.00047348
-3.60%1D
USD
Finance Vote (FVT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:45:43 (UTC+8)

Finance Vote (FVT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.093714
$ 0.093714$ 0.093714

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-3.64%

-10.04%

-10.04%

Finance Vote (FVT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FVT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FVTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.093714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FVT השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Finance Vote (FVT) מידע שוק

$ 97.06K
$ 97.06K$ 97.06K

--
----

$ 469.58K
$ 469.58K$ 469.58K

204.71M
204.71M 204.71M

990,388,904.7612821
990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

שווי השוק הנוכחי של Finance Vote הוא $ 97.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FVT הוא 204.71M, עם היצע כולל של 990388904.7612821. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 469.58K.

Finance Vote (FVT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Finance Voteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinance Vote ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFinance Vote ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Finance Voteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.64%
30 ימים$ 0+14.13%
60 ימים$ 0+52.45%
90 ימים$ 0--

מה זהFinance Vote (FVT)

Finance.vote is the consensus layer for DeFi. It is a governance platform designed to introduce quadratic voting technologies and mechanisms for price discovery to decentralised finance. The platform pushes prediction markets and DAOs into new territories, where users can earn tokens for accurate price predictions and participating in governance decisions.

Finance Vote (FVT) משאב

האתר הרשמי

Finance Voteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Finance Vote (FVT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Finance Vote (FVT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Finance Vote.

בדוק את Finance Vote תחזית המחיר עכשיו‏!

FVT למטבעות מקומיים

Finance Vote (FVT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Finance Vote (FVT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FVT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Finance Vote (FVT)

כמה שווה Finance Vote (FVT) היום?
החי FVTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FVT ל USD?
המחיר הנוכחי של FVT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Finance Vote?
שווי השוק של FVT הוא $ 97.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FVT?
ההיצע במחזור של FVT הוא 204.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FVT?
‏‏FVT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.093714 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FVT?
FVT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FVT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FVT הוא -- USD.
האם FVT יעלה השנה?
FVT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FVT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:45:43 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.