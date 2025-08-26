עוד על FWT

Fade Wallet Token סֵמֶל

Fade Wallet Token מחיר (FWT)

לא רשום

1 FWT ל USDמחיר חי:

$0.0001805$0.0001805
-3.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Fade Wallet Token (FWT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:45:04 (UTC+8)

Fade Wallet Token (FWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.02836263
$ 0.02836263$ 0.02836263

$ 0$ 0

-0.03%

-3.23%

+5.95%

+5.95%

Fade Wallet Token (FWT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02836263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FWT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fade Wallet Token (FWT) מידע שוק

$ 77.29K$ 77.29K

----

$ 180.21K$ 180.21K

428.88M 428.88M

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fade Wallet Token הוא $ 77.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FWT הוא 428.88M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.21K.

Fade Wallet Token (FWT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fade Wallet Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFade Wallet Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFade Wallet Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fade Wallet Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.23%
30 ימים$ 0-20.05%
60 ימים$ 0-14.21%
90 ימים$ 0--

מה זהFade Wallet Token (FWT)

FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include: Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fade Wallet Token (FWT) משאב

האתר הרשמי

Fade Wallet Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fade Wallet Token (FWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fade Wallet Token (FWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fade Wallet Token.

בדוק את Fade Wallet Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FWT למטבעות מקומיים

Fade Wallet Token (FWT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fade Wallet Token (FWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fade Wallet Token (FWT)

כמה שווה Fade Wallet Token (FWT) היום?
החי FWTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FWT ל USD?
המחיר הנוכחי של FWT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fade Wallet Token?
שווי השוק של FWT הוא $ 77.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FWT?
ההיצע במחזור של FWT הוא 428.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FWT?
‏‏FWT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02836263 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FWT?
FWT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FWT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FWT הוא -- USD.
האם FWT יעלה השנה?
FWT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FWT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:45:04 (UTC+8)

Fade Wallet Token (FWT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.