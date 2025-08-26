Fade Wallet Token (FWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02836263$ 0.02836263 $ 0.02836263 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -3.23% שינוי מחיר (7D) +5.95% שינוי מחיר (7D) +5.95%

Fade Wallet Token (FWT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02836263, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FWT השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fade Wallet Token (FWT) מידע שוק

שווי שוק $ 77.29K$ 77.29K $ 77.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 180.21K$ 180.21K $ 180.21K אספקת מחזור 428.88M 428.88M 428.88M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fade Wallet Token הוא $ 77.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FWT הוא 428.88M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.21K.