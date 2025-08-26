EZ1 TOKEN (EZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00158389 $ 0.00158389 $ 0.00158389 24 שעות נמוך $ 0.00191188 $ 0.00191188 $ 0.00191188 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00158389$ 0.00158389 $ 0.00158389 גבוה 24 שעות $ 0.00191188$ 0.00191188 $ 0.00191188 שיא כל הזמנים $ 0.00531486$ 0.00531486 $ 0.00531486 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00025876$ 0.00025876 $ 0.00025876 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -2.76% שינוי מחיר (7D) +16.64% שינוי מחיר (7D) +16.64%

EZ1 TOKEN (EZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164399. במהלך 24 השעות האחרונות, EZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00158389 לבין שיא של $ 0.00191188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00531486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00025876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZ השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EZ1 TOKEN (EZ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M אספקת מחזור 999.81M 999.81M 999.81M אספקה כוללת 999,812,695.834572 999,812,695.834572 999,812,695.834572

שווי השוק הנוכחי של EZ1 TOKEN הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZ הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999812695.834572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64M.