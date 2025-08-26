עוד על EZ

EZ1 TOKEN סֵמֶל

EZ1 TOKEN מחיר (EZ)

לא רשום

1 EZ ל USDמחיר חי:

-2.70%1D
USD
EZ1 TOKEN (EZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:38:12 (UTC+8)

EZ1 TOKEN (EZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.33%

-2.76%

+16.64%

+16.64%

EZ1 TOKEN (EZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00164399. במהלך 24 השעות האחרונות, EZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00158389 לבין שיא של $ 0.00191188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00531486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00025876.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EZ השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EZ1 TOKEN (EZ) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EZ1 TOKEN הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EZ הוא 999.81M, עם היצע כולל של 999812695.834572. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.64M.

EZ1 TOKEN (EZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EZ1 TOKENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEZ1 TOKEN ל USDהיה . $ +0.0018547095.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEZ1 TOKEN ל USDהיה $ +0.0006630994.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EZ1 TOKENל USDהיה $ -0.000820540953582541.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.76%
30 ימים$ +0.0018547095+112.82%
60 ימים$ +0.0006630994+40.33%
90 ימים$ -0.000820540953582541-33.29%

מה זהEZ1 TOKEN (EZ)

Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding.

EZ1 TOKEN (EZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

EZ1 TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EZ1 TOKEN (EZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EZ1 TOKEN (EZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EZ1 TOKEN.

בדוק את EZ1 TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

EZ למטבעות מקומיים

EZ1 TOKEN (EZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EZ1 TOKEN (EZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EZ1 TOKEN (EZ)

כמה שווה EZ1 TOKEN (EZ) היום?
החי EZהמחיר ב USD הוא 0.00164399 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EZ ל USD?
המחיר הנוכחי של EZ ל USD הוא $ 0.00164399. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EZ1 TOKEN?
שווי השוק של EZ הוא $ 1.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EZ?
ההיצע במחזור של EZ הוא 999.81M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EZ?
‏‏EZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00531486 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EZ?
EZ ‏‏רשם מחירATL של 0.00025876 USD.
מהו נפח המסחר של EZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EZ הוא -- USD.
האם EZ יעלה השנה?
EZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
EZ1 TOKEN (EZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

