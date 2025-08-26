Eye Future by Virtuals (EYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00523552$ 0.00523552 $ 0.00523552 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.14% שינוי מחיר (1D) -24.77% שינוי מחיר (7D) -13.75% שינוי מחיר (7D) -13.75%

Eye Future by Virtuals (EYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00523552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EYE השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -24.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eye Future by Virtuals (EYE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.32K$ 40.32K $ 40.32K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eye Future by Virtuals הוא $ 40.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EYE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.