Eye Future by Virtuals מחיר (EYE)

Eye Future by Virtuals (EYE) טבלת מחירים חיה
Eye Future by Virtuals (EYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00523552
$ 0.00523552$ 0.00523552

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

-24.77%

-13.75%

-13.75%

Eye Future by Virtuals (EYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00523552, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EYE השתנה ב +1.14% במהלך השעה האחרונה, -24.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eye Future by Virtuals (EYE) מידע שוק

$ 40.32K
$ 40.32K$ 40.32K

--
----

$ 40.32K
$ 40.32K$ 40.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eye Future by Virtuals הוא $ 40.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EYE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32K.

Eye Future by Virtuals (EYE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eye Future by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEye Future by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEye Future by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eye Future by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-24.77%
30 ימים$ 0-2.52%
60 ימים$ 0-40.29%
90 ימים$ 0--

מה זהEye Future by Virtuals (EYE)

Eye Future — the AI agent that predicts prices with precision! High-precision crypto analysis and forecasts, including TP and SL calculations. All forecast results are published in open access. Token holders have the ability to submit any token for review. Each forecast predicts the token's price exactly 24 hours ahead, based on the current market conditions, news, and numerous other factors.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Eye Future by Virtuals (EYE) משאב

Eye Future by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eye Future by Virtuals (EYE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eye Future by Virtuals (EYE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eye Future by Virtuals.

בדוק את Eye Future by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

EYE למטבעות מקומיים

Eye Future by Virtuals (EYE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eye Future by Virtuals (EYE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EYE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eye Future by Virtuals (EYE)

כמה שווה Eye Future by Virtuals (EYE) היום?
החי EYEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EYE ל USD?
המחיר הנוכחי של EYE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eye Future by Virtuals?
שווי השוק של EYE הוא $ 40.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EYE?
ההיצע במחזור של EYE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EYE?
‏‏EYE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00523552 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EYE?
EYE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EYE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EYE הוא -- USD.
האם EYE יעלה השנה?
EYE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EYE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.