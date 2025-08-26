Extra Finance (EXTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02033042 $ 0.02033042 $ 0.02033042 24 שעות נמוך $ 0.02226817 $ 0.02226817 $ 0.02226817 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02033042$ 0.02033042 $ 0.02033042 גבוה 24 שעות $ 0.02226817$ 0.02226817 $ 0.02226817 שיא כל הזמנים $ 0.287855$ 0.287855 $ 0.287855 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01333046$ 0.01333046 $ 0.01333046 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -4.27% שינוי מחיר (7D) -4.27%

Extra Finance (EXTRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02033767. במהלך 24 השעות האחרונות, EXTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02033042 לבין שיא של $ 0.02226817, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01333046.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXTRA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Extra Finance (EXTRA) מידע שוק

שווי שוק $ 7.36M$ 7.36M $ 7.36M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.01M$ 18.01M $ 18.01M אספקת מחזור 361.99M 361.99M 361.99M אספקה כוללת 885,672,990.039459 885,672,990.039459 885,672,990.039459

שווי השוק הנוכחי של Extra Finance הוא $ 7.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXTRA הוא 361.99M, עם היצע כולל של 885672990.039459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.01M.