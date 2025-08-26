עוד על EXTRA

Extra Finance סֵמֶל

Extra Finance מחיר (EXTRA)

1 EXTRA ל USDמחיר חי:

$0.02033767
$0.02033767$0.02033767
-8.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Extra Finance (EXTRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:24:07 (UTC+8)

Extra Finance (EXTRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02033042
24 שעות נמוך
$ 0.02226817
גבוה 24 שעות

$ 0.02033042
$ 0.02226817
$ 0.287855
$ 0.01333046
-0.46%

-8.40%

-4.27%

-4.27%

Extra Finance (EXTRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02033767. במהלך 24 השעות האחרונות, EXTRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02033042 לבין שיא של $ 0.02226817, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EXTRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.287855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01333046.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EXTRA השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Extra Finance (EXTRA) מידע שוק

$ 7.36M
--
$ 18.01M
361.99M
885,672,990.039459
שווי השוק הנוכחי של Extra Finance הוא $ 7.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EXTRA הוא 361.99M, עם היצע כולל של 885672990.039459. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.01M.

Extra Finance (EXTRA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Extra Financeל USDהיה $ -0.00186726970143165.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExtra Finance ל USDהיה . $ -0.0010337495.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExtra Finance ל USDהיה $ -0.0007660752.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Extra Financeל USDהיה $ -0.004978968275631312.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00186726970143165-8.40%
30 ימים$ -0.0010337495-5.08%
60 ימים$ -0.0007660752-3.76%
90 ימים$ -0.004978968275631312-19.66%

מה זהExtra Finance (EXTRA)

What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: `$EXTRA` — ERC-20 utility token of the protocol `$veEXTRA` — ERC-20 governance token of the protocol `$EXTRA` is used for rewarding liquidity providers through emissions. `$veEXTRA` is used for governance. Any `$EXTRA` holder can vote-escrow their tokens and receive a `$veEXTRA` in exchange. Utility By holding `$veEXTRA`, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and `$EXTRA` token incentives. - The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back `$EXTRA` tokens from the market and then distribute them to holders of `$veEXTRA` tokens. - A portion of the `$EXTRA` tokens allocated to the community will also be assigned to `$veEXTRA` token holders, subject to a specific emission plan. - At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. (`$veEXTRA` holders only) Vote & Governance in the community. `$veEXTRA`is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

Extra Finance (EXTRA) משאב

האתר הרשמי

Extra Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Extra Finance (EXTRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Extra Finance (EXTRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Extra Finance.

בדוק את Extra Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

EXTRA למטבעות מקומיים

Extra Finance (EXTRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Extra Finance (EXTRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EXTRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Extra Finance (EXTRA)

כמה שווה Extra Finance (EXTRA) היום?
החי EXTRAהמחיר ב USD הוא 0.02033767 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EXTRA ל USD?
המחיר הנוכחי של EXTRA ל USD הוא $ 0.02033767. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Extra Finance?
שווי השוק של EXTRA הוא $ 7.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EXTRA?
ההיצע במחזור של EXTRA הוא 361.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EXTRA?
‏‏EXTRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.287855 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EXTRA?
EXTRA ‏‏רשם מחירATL של 0.01333046 USD.
מהו נפח המסחר של EXTRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EXTRA הוא -- USD.
האם EXTRA יעלה השנה?
EXTRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EXTRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
