Extra Finance (EXTRA) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Extra Finance (EXTRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Extra Finance (EXTRA) מידע

What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.

What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.

History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism

What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2

What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: $EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol $veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol $EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions. $veEXTRA is used for governance. Any $EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a $veEXTRA in exchange.

Utility By holding $veEXTRA, users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and $EXTRA token incentives.

  • The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back $EXTRA tokens from the market and then distribute them to holders of $veEXTRA tokens.
  • A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.
  • At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ($veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

אתר רשמי:
https://app.extrafi.io/

Extra Finance (EXTRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Extra Finance (EXTRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 7.30M
$ 7.30M$ 7.30M
ההיצע הכולל:
$ 885.67M
$ 885.67M$ 885.67M
אספקה במחזור:
$ 361.99M
$ 361.99M$ 361.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 17.86M
$ 17.86M$ 17.86M
שיא כל הזמנים:
$ 0.287855
$ 0.287855$ 0.287855
שפל כל הזמנים:
$ 0.01333046
$ 0.01333046$ 0.01333046
מחיר נוכחי:
$ 0.02017702
$ 0.02017702$ 0.02017702

Extra Finance (EXTRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Extra Finance (EXTRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של EXTRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות EXTRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את EXTRAטוקניומיקה, חקרו אתEXTRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

EXTRA חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן EXTRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EXTRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

