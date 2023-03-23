Extra Finance (EXTRA) טוקנומיקה
Extra Finance (EXTRA) מידע
What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism.
What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest.
History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism
What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2
What can your token be used for?
Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance:
$EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol
$veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol
$EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions.
$veEXTRA is used for governance. Any
$EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a
$veEXTRA in exchange.
Utility
By holding
$veEXTRA, users can unlock the following benefits and features:
APR rewards, sourced from both protocol fees and
$EXTRA token incentives.
- The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back
$EXTRAtokens from the market and then distribute them to holders of
$veEXTRAtokens.
- A portion of the
$EXTRAtokens allocated to the community will also be assigned to
$veEXTRAtoken holders, subject to a specific emission plan.
- At the end of each epoch, rewards will be accumulated.
Unlock up to 4x leverage for yield farming pools.
Gain access to lending pools with a high utilization rate. (
$veEXTRAholders only) Vote & Governance in the community.
$veEXTRAis the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.
Extra Finance (EXTRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Extra Finance (EXTRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Extra Finance (EXTRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Extra Finance (EXTRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EXTRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EXTRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EXTRAטוקניומיקה, חקרו אתEXTRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
