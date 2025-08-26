Etica (ETI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.062762 $ 0.062762 $ 0.062762 24 שעות נמוך $ 0.073463 $ 0.073463 $ 0.073463 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.062762$ 0.062762 $ 0.062762 גבוה 24 שעות $ 0.073463$ 0.073463 $ 0.073463 שיא כל הזמנים $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00899131$ 0.00899131 $ 0.00899131 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.14% שינוי מחיר (1D) -10.09% שינוי מחיר (7D) -9.42% שינוי מחיר (7D) -9.42%

Etica (ETI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.065782. במהלך 24 השעות האחרונות, ETI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062762 לבין שיא של $ 0.073463, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00899131.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETI השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, -10.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Etica (ETI) מידע שוק

שווי שוק $ 383.75K$ 383.75K $ 383.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.75K$ 383.75K $ 383.75K אספקת מחזור 5.83M 5.83M 5.83M אספקה כוללת 5,833,720.205243667 5,833,720.205243667 5,833,720.205243667

שווי השוק הנוכחי של Etica הוא $ 383.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETI הוא 5.83M, עם היצע כולל של 5833720.205243667. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.75K.