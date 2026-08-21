Enigma מחיר היום

מחיר Enigma (ENX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00802579, עם שינוי של 8.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ENX ל USD הוא $ 0.00802579 לכל ENX.

Enigma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 528,264, עם היצע במחזור של 65.80M ENX. ב‑24 השעות האחרונות, ENX סחר בין $ 0.00728106 (נמוך) ל $ 0.00800966 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.25629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0068099.

ביצועים לטווח קצר, ENX נע ב +0.55% בשעה האחרונה ו +12.73% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.03K.

Enigma (ENX) מידע שוק

שווי שוק $ 528.26K$ 528.26K $ 528.26K נפח (24 שעות) $ 3.03K$ 3.03K $ 3.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 802.87K$ 802.87K $ 802.87K אספקת מחזור 65.80M 65.80M 65.80M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Enigma הוא $ 528.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.03K. ההיצע במחזור של ENX הוא 65.80M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 802.87K.