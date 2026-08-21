Elisym מחיר היום

מחיר Elisym (LSM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LSM ל USD הוא $ 0 לכל LSM.

Elisym כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,091, עם היצע במחזור של 749.99M LSM. ב‑24 השעות האחרונות, LSM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LSM נע ב +1.37% בשעה האחרונה ו +67.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 17.72K.

Elisym (LSM) מידע שוק

שווי שוק $ 82.09K$ 82.09K $ 82.09K נפח (24 שעות) $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.46K$ 109.46K $ 109.46K אספקת מחזור 749.99M 749.99M 749.99M אספקה כוללת 999,989,920.316443 999,989,920.316443 999,989,920.316443

שווי השוק הנוכחי של Elisym הוא $ 82.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.72K. ההיצע במחזור של LSM הוא 749.99M, עם היצע כולל של 999989920.316443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 109.46K.