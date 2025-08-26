עוד על EFL

Electronic Gulden סֵמֶל

Electronic Gulden מחיר (EFL)

לא רשום

1 EFL ל USDמחיר חי:

+1.40%1D
mexc
USD
Electronic Gulden (EFL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:58 (UTC+8)

Electronic Gulden (EFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.39%

+1.42%

-28.32%

-28.32%

Electronic Gulden (EFL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.114452. במהלך 24 השעות האחרונות, EFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10788 לבין שיא של $ 0.117084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EFL השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electronic Gulden (EFL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Electronic Gulden הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EFL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.

Electronic Gulden (EFL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Electronic Guldenל USDהיה $ +0.00160607.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectronic Gulden ל USDהיה . $ +0.0102776522.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלElectronic Gulden ל USDהיה $ -0.0090151208.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Electronic Guldenל USDהיה $ -0.00749831795155199.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00160607+1.42%
30 ימים$ +0.0102776522+8.98%
60 ימים$ -0.0090151208-7.87%
90 ימים$ -0.00749831795155199-6.14%

מה זהElectronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Electronic Gulden (EFL) משאב

האתר הרשמי

Electronic Guldenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Electronic Gulden (EFL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Electronic Gulden (EFL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Electronic Gulden.

בדוק את Electronic Gulden תחזית המחיר עכשיו‏!

EFL למטבעות מקומיים

Electronic Gulden (EFL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Electronic Gulden (EFL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EFL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Electronic Gulden (EFL)

כמה שווה Electronic Gulden (EFL) היום?
החי EFLהמחיר ב USD הוא 0.114452 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EFL ל USD?
המחיר הנוכחי של EFL ל USD הוא $ 0.114452. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Electronic Gulden?
שווי השוק של EFL הוא $ 2.40M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EFL?
ההיצע במחזור של EFL הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EFL?
‏‏EFL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EFL?
EFL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EFL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EFL הוא -- USD.
האם EFL יעלה השנה?
EFL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EFL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:58 (UTC+8)

