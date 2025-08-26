Electronic Gulden (EFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.10788 גבוה 24 שעות $ 0.117084 שיא כל הזמנים $ 1.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) +1.42% שינוי מחיר (7D) -28.32%

Electronic Gulden (EFL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.114452. במהלך 24 השעות האחרונות, EFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10788 לבין שיא של $ 0.117084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EFL השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, +1.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Electronic Gulden (EFL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.40M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Electronic Gulden הוא $ 2.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EFL הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.