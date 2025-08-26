עוד על DCI

Dynamic Crypto Index מחיר (DCI)

$10,579.79
-1.20%1D
Dynamic Crypto Index (DCI) טבלת מחירים חיה
Dynamic Crypto Index (DCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 10,575.72
24 שעות נמוך
$ 10,772.76
גבוה 24 שעות

$ 10,575.72
$ 10,772.76
$ 18,373.68
$ 7,178.43
-0.14%

-1.23%

-1.18%

-1.18%

Dynamic Crypto Index (DCI) המחיר בזמן אמת של הוא $10,579.79. במהלך 24 השעות האחרונות, DCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 10,575.72 לבין שיא של $ 10,772.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18,373.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7,178.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCI השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dynamic Crypto Index (DCI) מידע שוק

$ 1.59M
--
$ 1.59M
150.00
150.0
שווי השוק הנוכחי של Dynamic Crypto Index הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCI הוא 150.00, עם היצע כולל של 150.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.

Dynamic Crypto Index (DCI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dynamic Crypto Indexל USDהיה $ -132.78636783693.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDynamic Crypto Index ל USDהיה . $ -810.1410713760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDynamic Crypto Index ל USDהיה $ +1,439.0397602620.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dynamic Crypto Indexל USDהיה $ -114.95472742708.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -132.78636783693-1.23%
30 ימים$ -810.1410713760-7.65%
60 ימים$ +1,439.0397602620+13.60%
90 ימים$ -114.95472742708-1.07%

מה זהDynamic Crypto Index (DCI)

DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dynamic Crypto Index (DCI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Dynamic Crypto Indexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dynamic Crypto Index (DCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dynamic Crypto Index (DCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dynamic Crypto Index.

בדוק את Dynamic Crypto Index תחזית המחיר עכשיו‏!

DCI למטבעות מקומיים

Dynamic Crypto Index (DCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dynamic Crypto Index (DCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dynamic Crypto Index (DCI)

כמה שווה Dynamic Crypto Index (DCI) היום?
החי DCIהמחיר ב USD הוא 10,579.79 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DCI ל USD?
המחיר הנוכחי של DCI ל USD הוא $ 10,579.79. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dynamic Crypto Index?
שווי השוק של DCI הוא $ 1.59M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DCI?
ההיצע במחזור של DCI הוא 150.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DCI?
‏‏DCI השיג מחיר שיא (ATH) של 18,373.68 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DCI?
DCI ‏‏רשם מחירATL של 7,178.43 USD.
מהו נפח המסחר של DCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DCI הוא -- USD.
האם DCI יעלה השנה?
DCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Dynamic Crypto Index (DCI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

