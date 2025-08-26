Dynamic Crypto Index (DCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 10,575.72 $ 10,575.72 $ 10,575.72 24 שעות נמוך $ 10,772.76 $ 10,772.76 $ 10,772.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 10,575.72$ 10,575.72 $ 10,575.72 גבוה 24 שעות $ 10,772.76$ 10,772.76 $ 10,772.76 שיא כל הזמנים $ 18,373.68$ 18,373.68 $ 18,373.68 המחיר הנמוך ביותר $ 7,178.43$ 7,178.43 $ 7,178.43 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -1.23% שינוי מחיר (7D) -1.18% שינוי מחיר (7D) -1.18%

Dynamic Crypto Index (DCI) המחיר בזמן אמת של הוא $10,579.79. במהלך 24 השעות האחרונות, DCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 10,575.72 לבין שיא של $ 10,772.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18,373.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7,178.43.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCI השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -1.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dynamic Crypto Index (DCI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M אספקת מחזור 150.00 150.00 150.00 אספקה כוללת 150.0 150.0 150.0

שווי השוק הנוכחי של Dynamic Crypto Index הוא $ 1.59M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCI הוא 150.00, עם היצע כולל של 150.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.59M.