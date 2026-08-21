dotmoovs מחיר היום

מחיר dotmoovs (MOOV) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOOV ל USD הוא $ 0 לכל MOOV.

dotmoovs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 280,971, עם היצע במחזור של 1.00B MOOV. ב‑24 השעות האחרונות, MOOV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.096391, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOOV נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +19.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 7.90K.

dotmoovs (MOOV) מידע שוק

שווי שוק $ 280.97K$ 280.97K $ 280.97K נפח (24 שעות) $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 280.97K$ 280.97K $ 280.97K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dotmoovs הוא $ 280.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.90K. ההיצע במחזור של MOOV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 280.97K.