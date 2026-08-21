DogeFork מחיר היום

מחיר DogeFork (DORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DORK ל USD הוא $ 0 לכל DORK.

DogeFork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,453.99, עם היצע במחזור של 149.73B DORK. ב‑24 השעות האחרונות, DORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DORK נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +7.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DogeFork (DORK) מידע שוק

שווי שוק $ 14.45K$ 14.45K $ 14.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.45K$ 14.45K $ 14.45K אספקת מחזור 149.73B 149.73B 149.73B אספקה כוללת 149,725,083,810.5105 149,725,083,810.5105 149,725,083,810.5105

שווי השוק הנוכחי של DogeFork הוא $ 14.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DORK הוא 149.73B, עם היצע כולל של 149725083810.5105. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.45K.