Divinely Protected (DP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00497012 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.05% שינוי מחיר (1D) -19.48% שינוי מחיר (7D) -26.16%

Divinely Protected (DP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00497012, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DP השתנה ב +1.05% במהלך השעה האחרונה, -19.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Divinely Protected (DP) מידע שוק

שווי שוק $ 521.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 521.48K אספקת מחזור 994.09M אספקה כוללת 994,089,995.504435

שווי השוק הנוכחי של Divinely Protected הוא $ 521.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DP הוא 994.09M, עם היצע כולל של 994089995.504435. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 521.48K.