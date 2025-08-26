עוד על DIDID

Didi Duck סֵמֶל

Didi Duck מחיר (DIDID)

1 DIDID ל USDמחיר חי:

$0.0002004
$0.0002004
-8.40%1D
Didi Duck (DIDID) טבלת מחירים חיה
Didi Duck (DIDID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.81%

-8.40%

-15.26%

-15.26%

Didi Duck (DIDID) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIDID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIDIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00133306, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIDID השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Didi Duck (DIDID) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Didi Duck הוא $ 200.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIDID הוא 998.36M, עם היצע כולל של 998361483.13. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.14K.

Didi Duck (DIDID) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Didi Duckל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDidi Duck ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDidi Duck ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Didi Duckל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.40%
30 ימים$ 0-31.26%
60 ימים$ 0-20.32%
90 ימים$ 0--

מה זהDidi Duck (DIDID)

Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Didi Duck (DIDID) משאב

האתר הרשמי

Didi Duckתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Didi Duck (DIDID) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Didi Duck (DIDID) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Didi Duck.

בדוק את Didi Duck תחזית המחיר עכשיו‏!

DIDID למטבעות מקומיים

Didi Duck (DIDID) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Didi Duck (DIDID) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIDID הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Didi Duck (DIDID)

כמה שווה Didi Duck (DIDID) היום?
החי DIDIDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIDID ל USD?
המחיר הנוכחי של DIDID ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Didi Duck?
שווי השוק של DIDID הוא $ 200.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIDID?
ההיצע במחזור של DIDID הוא 998.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIDID?
‏‏DIDID השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00133306 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIDID?
DIDID ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DIDID?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIDID הוא -- USD.
האם DIDID יעלה השנה?
DIDID ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIDID תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.