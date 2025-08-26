Didi Duck (DIDID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00133306$ 0.00133306 $ 0.00133306 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.81% שינוי מחיר (1D) -8.40% שינוי מחיר (7D) -15.26% שינוי מחיר (7D) -15.26%

Didi Duck (DIDID) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIDID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIDIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00133306, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIDID השתנה ב +1.81% במהלך השעה האחרונה, -8.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Didi Duck (DIDID) מידע שוק

שווי שוק $ 200.14K$ 200.14K $ 200.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 200.14K$ 200.14K $ 200.14K אספקת מחזור 998.36M 998.36M 998.36M אספקה כוללת 998,361,483.13 998,361,483.13 998,361,483.13

שווי השוק הנוכחי של Didi Duck הוא $ 200.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIDID הוא 998.36M, עם היצע כולל של 998361483.13. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.14K.