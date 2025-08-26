עוד על DHANDS

Diamond Hands סֵמֶל

Diamond Hands מחיר (DHANDS)

לא רשום

1 DHANDS ל USDמחיר חי:

--
----
+3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Diamond Hands (DHANDS) טבלת מחירים חיה
Diamond Hands (DHANDS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+3.82%

+7.87%

+7.87%

Diamond Hands (DHANDS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DHANDS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DHANDSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DHANDS השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, +3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Diamond Hands (DHANDS) מידע שוק

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

--
----

$ 30.68K
$ 30.68K$ 30.68K

998.26M
998.26M 998.26M

998,257,796.649516
998,257,796.649516 998,257,796.649516

שווי השוק הנוכחי של Diamond Hands הוא $ 30.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DHANDS הוא 998.26M, עם היצע כולל של 998257796.649516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.68K.

Diamond Hands (DHANDS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Diamond Handsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDiamond Hands ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDiamond Hands ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Diamond Handsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.82%
30 ימים$ 0+17.59%
60 ימים$ 0+44.62%
90 ימים$ 0--

מה זהDiamond Hands (DHANDS)

The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.

Diamond Hands (DHANDS) משאב

האתר הרשמי

Diamond Handsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Diamond Hands (DHANDS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Diamond Hands (DHANDS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Diamond Hands.

בדוק את Diamond Hands תחזית המחיר עכשיו‏!

DHANDS למטבעות מקומיים

Diamond Hands (DHANDS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Diamond Hands (DHANDS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DHANDS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Diamond Hands (DHANDS)

כמה שווה Diamond Hands (DHANDS) היום?
החי DHANDSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DHANDS ל USD?
המחיר הנוכחי של DHANDS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Diamond Hands?
שווי השוק של DHANDS הוא $ 30.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DHANDS?
ההיצע במחזור של DHANDS הוא 998.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DHANDS?
‏‏DHANDS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DHANDS?
DHANDS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DHANDS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DHANDS הוא -- USD.
האם DHANDS יעלה השנה?
DHANDS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DHANDS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Diamond Hands (DHANDS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

